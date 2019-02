Tickets pour les playoffs I et lutte pour le maintien au programme de la 28e journée

Les Rouches, 3e avec 46 points, ont été battus à Gand la semaine dernière. Ils recevront des Hurlus, 10e avec 35 points, qui viennent de gagner leurs six derniers matches. Mais en dehors du terrain, l'Excel a vu mercredi le juge d'instruction Michel Claise geler un compte courant du club et nommer deux administrateurs provisoires pour le club.

Samedi, Charleroi accueillera Genk à 18h00. Les Zèbres pointent au 8e rang avec 38 points, à 4 longueurs de la 6e place d'Anderlecht, la dernière qualificative pour les playoffs I. Les POI se sont éloignés pour les Carolos mais ceux-ci n'ont pris que 5 points dans leurs cinq dernières rencontres. En face, Genk, qui verra Alejandro Pozuelo partir pour Toronto après la phase classique, est toujours leader avec 8 points d'avance sur le FC Bruges, même si les Limbourgeois restent sur un partage face à l'Antwep et une défaite dans la Venise du Nord.

Samedi soir (20h00), Courtrai (9e, 37 points) recevra le CS Bruges (13e, 28 points) et Ostende (14e, 26 points) accueillera Waasland-Beveren (15e, 25 points). Cette dernière rencontre pourrait assurer le maintien d'une des deux équipes en cas de victoire de celle-ci.

A 20h30, le FC Bruges recevra Saint-Trond. Les troupes d'Ivan Leko occupent la 2e place (50 points), tandis que les Canaris, 5e avec 46 points, sont en lutte pour une place dans les playoffs I. Ils comptent autant de points que le Standard et l'Antwerp, et en ont 4 d'avance sur Anderlecht, 6e avec 42 points, et La Gantoise (7e, 41 points).

Les autres prétendants aux POI joueront dimanche. Après-midi (14h30), Gand ira à Zulte Waregem (11e, 31 points). A 18h00, Anderlecht, toujours pas certain d'être en POI, rendra visite à Lokeren, qui pourrait être officiellement relegué en cas de défaite ou de match nul. Le club waeslandien est dernier avec 17 unités, derrière Ostende (26 points) et Waasland-Beveren (25 points).

En clôture de la 28e journée, l'Antwerp recevra Eupen (20h00) dans une autre rencontre importante pour le top 6.