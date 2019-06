Thomas Meunier et son agent Jacques Lichtenstein ont présenté lundi leur projet Play It Art au stade Constant Vanden Stock d'Anderlecht.

Ce projet permet au Diable Rouge de relier ses deux passions, le football et l'art.

L'exposition "When Art meets Football" ("Quand l'art rencontre le football") est la première mise sur pied dans le cadre du projet Play It Art. Elle présente une soixantaine d'oeuvres d'art contemporains. Parmi les artistes ayant participé au projet, citons Cécile Plaisance, Stephane Cipre, Emmanuelle Rybojad, Benjamin Spark, Oli-B, Gordo Pelota, GR170 et Arnaud Kool. Les oeuvres présentées seront vendues après l'exposition, et les bénéfices iront à Sport2be, une association favorisant l'accès au sport à des enfants défavorisés.