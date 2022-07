Arrivé à Seraing en provenance de Metz, le portier français a aussi défendu les couleurs d'Anderlecht et de Genk dans notre compétition. Il est loué un an au club du Rocher, entraîné par le Belge Philippe Clément.

Thomas Didillon jouera cette saison en Ligue 1 à l'AS Monaco. Le portier français de 26 ans a été prêté par le Cercle Bruges, club associé à Monaco. Quelques heures plus tôt, le club principautaire entraîné par Philippe Clément avait de son côté envoyé, également en prêt, au Cercle son gardien polonais Radoslaw Majecki, 22 ans.

🤝 Doelman 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐝𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 (26) wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan @AS_Monaco. Veel succes, Thomas! — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 20, 2022

Après avoir joué à Metz (2013-14 et 2015-18), Didillon avait rejoint la Belgique où il a défendu les cages de Seraing (2014-15), Anderlecht (2018-jan 2020) et Genk (jan-juin 2020) avant de se lier au Cercle Bruges en août 2020. Il a disputé 59 matches officiels pour le compte de la formation de la Venise du Nord.

Didillon est le troisième nouvel arrivant de l'ASM cet été après les attaquants Takumi Minamino (Liverpool) et Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach).

