Le gardien des Diables rouges revient à Chelsea, son ancien club, ce soir en Champions League. Mais ce sera sans Eden Hazard, en convalescence, et peut-être pas face à Romelu Lukaku, cantonné au banc.

Mercredi soir, le Real Madrid et Chelsea s'affronteront à Stamford Bridge lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Thibaut Courtois devrait certainement défendre les filets madrilènes, mais la présence de Romelu Lukaku sur le terrain est plus qu'incertaine. L'attaquant belge a été cantonné au banc ces dernières semaines, au profit de Kai Havertz. Courtois a confiance en Romelu Lukaku et en son retour au plus haut niveau, même si le portier ne serait pas contre le fait que cette méforme dure encore le temps de la double confrontation. "Romelu Lukaku est un fantastique attaquant, c'est donc un peu bizarre qu'il joue si peu ces derniers temps", a expliqué Courtois mardi en conférence de presse. "C'est un gars qui apporte de la qualité, il trouve très facilement le but. Parfois il faut faire un petit ajustement, je suis sûr qu'il va revenir. Mais j'espère pas demain! Il vaut mieux attendre encore une petite semaine", a-t-il plaisanté. Le match retour aura lieu mardi prochain au stade Santiago Bernabeu. Eden Hazard, ancienne gloire de Chelsea, ne sera pas de la partie mercredi soir à Londres. Le Diable Rouge a subi une opération à la cheville et est en période de revalidation pour encore plusieurs semaines. C'est un nouveau coup dur dans le passage déjà difficile du Diable à Madrid, mais Courtois croit encore en ses chances. "Hazard a été malchanceux. Mais maintenant son esprit est OK et il se sent bien", a expliqué le gardien belge. "Le plus important est qu'il soit totalement remis pour pouvoir revenir de la bonne manière. Il a les qualités et le talent, on ne peut pas l'oublier."