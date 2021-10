Une semaine trop tard pour les Diables rouges. Avant Theo Hernandez, Adrien Rabiot n'avait déjà pas pu disputer la finale de la Nations League en raison d'un contrôle positif au Covid-19. Du côté de son frère Lucas, le quotidien As révèle que le tribunal correctionnel de Madrid a ordonné son incarcération pour qu'il puisse purger sa peine pour des faits remontant à 2017.

L'international français de l'AC Milan Theo Hernandez a été testé positif au Covid-19, a annoncé mercredi le club italien.

"Theo Hernandez, de retour de l'équipe nationale, a été contrôlé positif lors d'un prélèvement effectué à son domicile" indique mercredi l'AC Milan dans un communiqué qui précise que le joueur "se porte bien".

Le latéral gauche de 24 ans est le deuxième joueur de l'équipe de France testé positif au Covid après le milieu de terrain Adrien Rabiot, qui avait dû quitter ses coéquipiers entre la demi-finale et la finale de la Ligue des nations, deux matches disputés par Theo Hernandez.

Appelé chez les Bleus avec son frère Lucas, le Milanais s'est distingué en inscrivant le but de la victoire contre la Belgique en demi-finales (3-2) de la Ligue des Nations.

LA JUSTICE ESPAGNOLE ORDONNE L'INCARCERATION DE LUCAS HERNANDEZ

La justice espagnole a ordonné mercredi l'incarcération du défenseur international français du Bayern Munich Lucas Hernandez pour ne pas avoir respecté une mesure d'éloignement imposée après une rixe avec sa compagne en 2017, a annoncé le Tribunal supérieur de justice de Madrid.

Lucas Hernandez, champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus dimanche contre l'Espagne, devra se présenter le 19 octobre devant un tribunal de Madrid afin que l'ordonnance d'incarcération lui soit notifiée. Le joueur a fait appel de l'exécution de sa peine, a précisé le tribunal.

