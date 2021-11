La sélection U21 de Jacky Matthijssen a été dévoilée. Si Yari Verschaeren en fait bien partie, Charles De Ketelaere n'a pas été repris et fera donc partie du noyau des Diables de Roberto Martinez. Fedde Leysen (PSV Eindhoven) et Matisse Samoise (La Gantoise) fêtent eux leur première sélection.

Le sélectionneur national des U21 Jacky Mathijssen a dévoilé vendredi sa sélection pour les deux matches de qualification pour l'Euro U21 2023 contre la Turquie (12 novembre) et en Ecosse (16 novembre).

Pour ses deux matches de qualification, Mathijssen sera privé d'Arthur Theate et Charles De Ketelaere, tous les deux appelés avec les Diables Rouges. Eliot Matazo (Moncao) est lui aussi absent à cause d'une blessure musculaire. Fedde Leysen (PSV Eindhoven) et Matisse Samoise (La Gantoise) fêtent eux leur première sélection. La Belgique occupe la tête du groupe I avec 12 points sur 12 devant le Danemark (6), la Turquie (4), l'Ecosse (1) et le Kazakhstan (0).

