Tactique: Le losange de Siebe

"L'important, c'est d'avoir toujours un joueur de plus que l'adversaire autour du ballon." Les mots sont d'Ivan Leko, et précèdent la signature de son contrat à Bruges. Alors coach du STVV, le Croate a notamment proposé un milieu de terrain en losange, avant de sauver les Canaris grâce à un 3-5-2 qui utilisait à merveille la force de Yohan Boli et d'Igor Vetokele, ses joueurs-clés.