Le consultant de la RTBF et d'Eleven Sports signera une chronique chaque mercredi dans nos pages.

De retour dans les rayons des distributeurs de presse et dans vos boites aux lettres quelques jours avant la reprise du championnat, avec le traditionnel et toujours très prisé numéro Spécial Compétition, votre Sport/Foot Magazine accompagnera sa reprise de quelques nouveautés.

Parmi celles-ci, la rédaction a profité du confinement pour boucler un transfert de choix au sein de ses pages. Après plus de dix ans à faire profiter Sport/Foot Magazine de ses analyses toujours tranchées, Marc Degryse cède sa place à un nouveau chroniqueur, de plus en plus présent sur les écrans du sud du pays.

Consultant sur la RTBF lors des soirées d'Europa League, et désormais recruté par Eleven Sports pour couvrir le championnat de Belgique, Swann Borsellino fera profiter les lecteurs de Sport/Foot Magazine de sa plume, affûtée par des années passées au sein de la rédaction du mensuel SoFoot, ainsi que de son regard frais et inédit sur notre compétition, lui qui s'apprête à découvrir le quotidien de la Pro League.

Chaque mercredi, vous pourrez donc lire la chronique de Swann Borsellino dans votre Sport/Foot Magazine.

