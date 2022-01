Le président du Standard, Bruno Venanzi et le manager de La Gantoise Michael Louwagie, ont renoncé "temporairement à leur mandat" au sein de l'Union belge de football a communiqué la Pro League à l'issue de son Conseil d'administration lundi.

Les deux dirigeants figurent parmi les 57 personnes renvoyées devant la justice dans le dossier de l'opération "Mains propres" contre la fraude dans le football belge. Ils seront remplacés pour la Pro League par Sven Jaecques (Antwerp) et Alexandre Grosjean (Standard de Liège).

Le parquet fédéral a demandé le renvoi de 57 personnes devant le tribunal correctionnel dans cette affaire de suspicion de fraude dans le football belge, avait-t-il indiqué vendredi. Pour être précis, il s'agit de 56 personnes physiques et d'une personne morale, une société. Selon des sources proches de l'enquête, celles-ci sont soupçonnées de faux en écriture, de blanchiment d'argent, de trucage de matchs et d'appartenance à une organisation criminelle.

Le parquet fédéral n'a pas fait pas de commentaires au sujet des noms qui figurent dans la réquisition finale mais selon plusieurs médias, il s'agit de personnalités issues du gratin du football belge dont Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, respectivement président et manager du Club de Bruges, tout comme le manager de la Gantoise, Michel Louwagie, le président du Standard, Bruno Venanzi, entre autres.

Les deux dirigeants figurent parmi les 57 personnes renvoyées devant la justice dans le dossier de l'opération "Mains propres" contre la fraude dans le football belge. Ils seront remplacés pour la Pro League par Sven Jaecques (Antwerp) et Alexandre Grosjean (Standard de Liège). Le parquet fédéral a demandé le renvoi de 57 personnes devant le tribunal correctionnel dans cette affaire de suspicion de fraude dans le football belge, avait-t-il indiqué vendredi. Pour être précis, il s'agit de 56 personnes physiques et d'une personne morale, une société. Selon des sources proches de l'enquête, celles-ci sont soupçonnées de faux en écriture, de blanchiment d'argent, de trucage de matchs et d'appartenance à une organisation criminelle. Le parquet fédéral n'a pas fait pas de commentaires au sujet des noms qui figurent dans la réquisition finale mais selon plusieurs médias, il s'agit de personnalités issues du gratin du football belge dont Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, respectivement président et manager du Club de Bruges, tout comme le manager de la Gantoise, Michel Louwagie, le président du Standard, Bruno Venanzi, entre autres.