Beerschot a créé la surprise jeudi en engageant l'entraîneur de Saint-Trond Peter Maes. "Peter Maes est un entraîneur avec une forte personnalité", a réagi le président du club anversois de 1A Francis Vrancken. "Le choix pour lui était facile."

Maes doit aider le club du Kiel à retrouver le chemin du succès. Promu cette saison, et après un bon départ, le Beerschot a finalement terminé à la neuvième place. Il a donc tout juste manqué une place dans les play-offs Europe. "Je suis convaincu qu'avec toute son expérience, il est l'entraîneur le plus approprié pour le Beerschot", poursuit Vrancken. "Il nous mènera au long de notre deuxième année en 1A avec beaucoup de passion dans le jeu".

Le vice-président Walter Damen se joint à son président. "En attirant Peter Maes, le club a clairement opté pour l'expérience. Tout le monde sait qu'une deuxième saison en 1A n'est pas toujours la plus facile. Peter Maes est donc un choix logique. J'espère éprouver avec lui au moins autant de plaisir footballistique que durant la saison dernière."

