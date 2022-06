Il y a un mois, l'ancien Diable rouge s'était engagé avec l'équipe U23 des Mauves qui évoluera en D1B la saison prochaine. Il sera donc le deuxième assistant de Mazzu aux côtés de Samba Diawara.

Un mois après l'annonce de son retour à Anderlecht pour jouer avec les U23 en D1B, Guillaume Gillet a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour devenir assistant de Felice Mazzu sur le banc anderlechtois, a annoncé le club lundi.

Guillaume Gillet en Samba Diawara vervolledigen de staf van Felice Mazzù. Plus d’infos sur le nouveau staff: https://t.co/w5aNpJRTkv 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 20, 2022

Le 13 mai dernier, Anderlecht avait communiqué le retour de Guillaume Gillet pour épauler les U23 qui évolueront en D1B la saison prochaine. Le Liégeois a finalement décidé de mettre un terme de sa carrière et sera adjoint de Felice Mazzu, qui a rejoint Anderlecht cet été pour remplacer Vincent Kompany, au même titre que Samba Diawara qui arrive de Charleroi. Gillet sera également adjoint de Robin Veldman, l'entraîneur des U23 du RSCA.

Le milieu de terrain, un temps reconverti latéral droit, était arrivé à Anderlecht en 2008 en provenance de La Gantoise. Il a disputé 330 rencontres pour le RSCA jusqu'en 2016 et a remporté quatre titres de champion, une Coupe de Belgique et trois Supercoupes.

Après Anderlecht, Gillet avait pris la direction de la France à Nantes, qui l'avait prêté à l'Olympiacos en 2017-2018, puis de Lens (2018-2020) avant de revenir en Belgique à Charleroi puis à Waasland-Beveren où il jouait depuis le mois de janvier. Ancien Diable Rouge, Gillet compte également 22 caps en équipe nationale dont la dernière date de mars 2016. Il n'avait pas été repris par Marc Wilmots lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Un mois après l'annonce de son retour à Anderlecht pour jouer avec les U23 en D1B, Guillaume Gillet a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour devenir assistant de Felice Mazzu sur le banc anderlechtois, a annoncé le club lundi. Le 13 mai dernier, Anderlecht avait communiqué le retour de Guillaume Gillet pour épauler les U23 qui évolueront en D1B la saison prochaine. Le Liégeois a finalement décidé de mettre un terme de sa carrière et sera adjoint de Felice Mazzu, qui a rejoint Anderlecht cet été pour remplacer Vincent Kompany, au même titre que Samba Diawara qui arrive de Charleroi. Gillet sera également adjoint de Robin Veldman, l'entraîneur des U23 du RSCA. Le milieu de terrain, un temps reconverti latéral droit, était arrivé à Anderlecht en 2008 en provenance de La Gantoise. Il a disputé 330 rencontres pour le RSCA jusqu'en 2016 et a remporté quatre titres de champion, une Coupe de Belgique et trois Supercoupes. Après Anderlecht, Gillet avait pris la direction de la France à Nantes, qui l'avait prêté à l'Olympiacos en 2017-2018, puis de Lens (2018-2020) avant de revenir en Belgique à Charleroi puis à Waasland-Beveren où il jouait depuis le mois de janvier. Ancien Diable Rouge, Gillet compte également 22 caps en équipe nationale dont la dernière date de mars 2016. Il n'avait pas été repris par Marc Wilmots lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.