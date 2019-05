Sur les traces de Malinovskyi: qui est-il? Où a-t-il grandi?

A 12 ans, le meneur de jeu de Genk quittait sa famille et sa région pour rejoindre l'académie du Shakhtar Donetsk, 840 bornes plus loin. Sport/Foot Magazine a fait une longue causette avec les gens qui connaissent le mieux le sosie non officiel de John Travolta !

Le bloc d'appartements où Ruslan Malinovskyi a grandi avec, au premier plan, le premier terrain qu'il a foulé. © CHRISTIAN VANDENABEELE