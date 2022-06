Les Brugeois détiennent le record de victoires dans la compétition avec 16 trophées. La Gantoise n'en compte qu'une à son palmarès.

La Supercoupe de Belgique, qui oppose le champion de Belgique au vainqueur de la Coupe opposera le Club Bruges à La Gantoise le 17 juillet (18h) au stade Jan Breydel de Bruges, a annoncé la Pro League lundi.

Le Club Bruges a décroché son 18e titre de champion la saison dernière en doublant l'Union Saint-Gilloise dans les Champions playoffs. La Gantoise a de son côté remporté sa 4e Coupe de Belgique en battant Anderlecht aux tirs au but en finale. "En tant que champion, les Blauw en Zwart auront l'avantage de pouvoir jouer à domicile", indique la Pro League. Les Gazelles, qui avaient battu Genk 3-2 il y a un an en Supercoupe, détiennent le record de victoires dans cette rencontre lançant traditionnellement la saison. Avec 16 trophées, Bruges devance Anderlecht (13) et le Standard (4).

La Gantoise avait remporté son unique Supercoupe en 2015, en battant le Club Bruges 1-0.

