Super Sunday avec Club de Bruges - Standard et Anderlecht - Genk lors de la 17e journée

Quant au Sporting bruxellois, il reste sur une défaite à Saint-Trond et jouera, comme Genk, en Europa League jeudi soir. A noter que les Limbourgeois affichent un bilan de 5 victoires et 3 partages en déplacement cette saison, identique à celui du RSCA à domicile. Dimanche, le Club de Bruges affrontera le Standard dans l'autre duel attendu du weekend. Les Brugeois s'étaient inclinés (3-1) à l'aller dans ce constitue un match référence des Rouches cette saison. Les Gazelles d'Ivan Leko restent sur deux revers de suite et devront se remettre sur de bons rails contre les Liégeois. L'équipe de Michel Preud'homme, 6e, affrontera le FC Séville, leader en Liga, ce jeudi soir en Europa League.

La Gantoise ouvre le bal à Lokeren vendredi

En lever de rideau vendredi, La Gantoise (7e) tentera de se hisser provisoirement dans le top 6 à la faveur de son déplacement à Lokeren, lanterne rouge. Samedi, le Sporting de Charleroi (8e) voudra confirmer son regain de forme en enchaînant un 3e succès de rang. Les Zèbres de Felice Mazzu devront toutefois se méfier car le Cercle de Bruges (9e) vient d'aligner trois succès en autant de rencontres.

Dans la foulée, Mouscron ira défier Courtrai au stade des Éperons d'or alors que Zulte-Waregem accueillera Ostende simultanément. Deuxième, l'Antwerp aura l'occasion de mettre la pression sur les Genkois en cas de victoire contre Saint-Trond (5e) au Bosuil samedi. En conclusion de cette 17e journée dimanche, Eupen aura à coeur de mettre fin à sa série de 3 défaites lors de la réception de Waasland-Beveren (15e) au Kehrweg. Les Pandas de Claude Makélélé sont 12e.