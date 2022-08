Les championnes de Belgique en titre ont aussi perdu leur entraîneur Johan Walem. Malgré ces départs importantes, elles font encore figure de favorites, même si OHL devrait encore être un adversaire plus que coriace.

Après un mois de juillet historique pour les Red Flames qui ont atteint pour la première fois les quarts de finale d'un Euro, le championnat de Belgique de football féminin reprend ses droits ce week-end. Les Anderlechtoises remettent leur titre en jeu et tenteront de briguer une dixième couronne nationale, la sixième consécutive.

Les Anderlechtoises devront se passer des buts à la pelle de Tessa Wullaert. © iStock

La vie sans Wullaert et Walem

Pour ce faire, les Mauves devront composer avec le départ au Fortuna Sittard de leur capitaine et buteuse Tessa Wullaert. Avec ses 38 buts la saison dernière, elle a largement contribué au doublé Coupe-Championnat des Bruxelloises. Deux autres Red Flames ont quitté le navire anderlechtois, à savoir Jarne Teulings, également pour Sittard et Ella Van Kerkhoven, partie tenter sa chance du côté d'OHL. Il y aussi eu du changement à la tête de l'équipe avec l'arrivée de Dave Mattheus en provenance de La Gantoise pour remplacer Johan Walem.

Avec le transfert de la gardienne des Red Flames, Nicky Evrard, les perches louvanistes seront très bien défendues. © iStock

OHL s'est offert la gardienne des Red Flames

Derrière les quintuples championnes de Belgique en titre, Oud-Heverlee Louvain fait encore office de principal concurrent. Deuxième la saison dernière, les Louvanistes se sont notamment renforcées avec Nicky Evrard, la gardienne de l'équipe nationale, très en vue lors de l'Euro disputé en Angleterre.

Le Standard, Genk et le Club de Bruges (Club YLA) tenteront de faire mieux que leur troisième, quatrième et cinquième place respectives à l'issue des play-offs 1. Les Brugeoises se sont d'ailleurs renforcées avec l'arrivée de Davinia Vanmechelen en provenance du Standard, mais ont vu Marie Minnaert filer du côté d'Anderlecht. De son côté, Malines découvrira l'élite pour la première fois de son histoire. - Programme de la 1ère journée :

Vendredi: 20h00 : Anderlecht - Alost 20h00 : Sporting Charleroi - Malines 20h30 : Fémina White Star Woluwe - KRC Genk .

Samedi : 13h30 : La Gantoise - Oud-Herverlee Louvain 16h00 : Zulte Waregem - Club YLA Ne joue pas : Standard Fémina

