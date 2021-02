Anderlecht a littéralement écrasé les Louvanistes, candidates aux play-offs 1 et encore sur le podium au moment de la reprise.

Le carton d'Anderlecht : qu'Anderlecht s'impose sur le terrain d'OHL, on ne va pas se mentir, cela n'étonne plus guère. Que les chiffres soient si durs pour les Louvanistes, par contre, c'est une surprise. Logiquement battues 4-0 à la reprise du championnat par les Mauves, Lenie Onzia et Cie en ont cette fois pris... huit, dans leurs propres installations. Et ainsi vu le podium s'éloigner, au profit de La Gantoise (vainqueure 1-0 contre Genk) et Bruges (voir plus bas). Tout profit aussi pour Genk, qui conserve ses espoirs d'accrocher les PO1, calé à deux points des Brabançonnes, cinquièmes. On appréciera le joli but de Sakina Ouzraoui Diki, entrée à la mi-temps (à 15'50" sur la vidéo), ainsi que le doublé magistral de la gauchère Laura De Neve sur coup franc (16'55").

Bruges renoue avec le succès : sèchement battu par Genk en décembre, contraint au nul contre Woluwe la semaine dernière, le Club YLA ne pouvait plus se permettre de perdre trop de points en vue d'accrocher les PO1. Emmenées par Celien Guns et une Marie Minnaert de retour après sa blessure au bras, les Brugeoises ont battu le White Star d'Anaïs Demoustier 3-0, grâce notamment à un but de la milieu de terrain des Red Flames, son septième de la saison. Suffisant pour enfin se caler dans une bonne dynamique, du côté de l'irrégulier Club YLA ?

Le Standard tient sa revanche : surprise lors de la dernière journée de Super League ! Alost parvenait à battre le Standard, deuxième, grâce notamment à la belle prestation de sa gardienne Silke Baccarne. La soufflante que se sont prises les Rouches de la part de leur coach Hamide Lamara a visiblement porté ses fruits : les Liégeoises ont pris leur revanche sur les Alostoises, grâce notamment à une Davinia Vanmechelen buteuse pour son retour, et une agressivité retrouvée.

RÉSULTATS Charleroi 0 - 0 Zulte Waregem Gent Ladies 1 - 0 Genk Ladies Club YLA 3 - 0 Fémina White Star Standard 2 - 0 Alost OHL 1 - 8 Anderlecht CLASSEMENT 1. Anderlecht 36 pts 2. Standard 27 pts 3. Gent Ladies 22 pts 4. Club YLA 20 pts 5. OHL 18 pts 6. Genk Ladies 16 pts 7. Fémina White Star 10 pts 8. Zulte Waregem 9 pts 9. Alost 8 pts 10. Charleroi 6 pts

