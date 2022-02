En attendant la réception de Zulte Waregem ce soir pour leur match de rattrapage de la 15e journée de championnat, les joueuses d'OHL, battues contre Genk, ont perdu la tête du classement au profit d'Anderlechtoises qui ont balayé les voisines du Fémina White Star.

OHL perd son trône à Genk : La trêve des confiseurs n'a pas fait du bien aux filles d'OHL qui semblaient pourtant bien parties pour aller décrocher le titre après avoir battu Anderlecht pour la deuxième fois de saison à la fin du mois de décembre.

Pour leur match de rentrée en 2022, les Louvanistes se sont pris les pieds dans le tapis à Genk. Des Limbourgeoises qui n'ont pas démérité en jouant le jeu contre les "leadeuses" qui étaient menées au score dès la 33e minute après un but contre son camp d'Esthée Cattoor. A 20 minutes du coup de sifflet final, Kelsey Geraedts doublait la mise et malgré un dernier rush d'OHL et un but dans les arrêts de jeu de Lenie Onzia 2-1, les Genkoises tenaient une belle victoire de référence en 2022. Les Louvanistes cèdent provisoirement leur trône mais pourraient le retrouver ce mercredi si elles s'imposent à domicile contre les dames de Zulte Waregem.

Un derby bruxellois à sens unique: Une semaine après s'être débarrassé de sa lanterne rouge au profit d'Alost, le Fémina White Star effectuait un court déplacement à Anderlecht dans le cadre de la 16e journée de Super League. Les joueuses de Johan Walem l'ont largement emporté sur le score de 9-2 et reprennent ainsi provisoirement la tête de la compétition. Grande frustrée du résultat du Soulier d'or féminin, Tessa Wullaert s'est déchaînée face à son adversaire du jour en réalisant un quintuplé (4e, 63e, 67e, 69e et 91e). Elle s'est donc offert un petit coup du chapeau peu après l'heure de jeu en six minutes seulements. Les autres réalisations mauves sont tombées des pieds de Michelle Colson et de Sarah Wijnants, autrice d'un doublé. Gijsbrechts et Vrithof ont permis de sauver l'honneur des visiteuses mais pas d'atténuer la peine de leur gardienne Lambert qui s'estimait presque heureuse de ne pas en avoir encaissé un dixième.

Charleroi laminé par La Gantoise: Les joueuses d'Aline Zeler, huitièmes du classement n'auront jamais fait illusion lors de la réception des gantoises, sixièmes. L'écart de onze unités qui séparait les deux formations s'est largement ressenti sur la pelouse. Les Flandriennes l'ont emporté 0-3 et restent dans le sillage des Ladies de Genk, elles aussi vainqueures ce week-end. Lore Jacobs a ouvert le score pour La Gantoise peu avant le quart d'heure avant que Lakeesha Eijken ne donne encore un peu plus d'air avant la demi-heure (0-2). A dix minutes du terme, Silke Vanwynsberghe mettait définitivement les Buffalos à l'abri et donnait au score son allure définitive.

LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNEE

Sporting Charleroi 0 -3 Gent Ladies

RSCA Women9 - 2 Fémina White Star

Eendracht Alost 1 - 4 Club YLA

Genk Ladies2 -1 OHL

LE CLASSEMENT

1. RSCA Women - 16 matches - 39 pts

2. OHL - 15 matches - 37 pts

3. Club YLA - 16 matches - 34 pts

4. Standard - 15 matches - 29 pts

5. Genk Ladies - 16 matches - 26 pts

6. La Gantoise Ladies - 16 matches - 23 pts

6. Zulte Waregem - 14 matches - 19 pts

8. Charleroi - 16 matches -9 pts

9. Fémina White Star - 16 matches -7 pts

10. Eendracht Alost - 16 matches - 6 pts

