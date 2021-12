Si les premières n'ont pas connu une soirée bien compliquée contre la lanterne rouge, les secondes ont connu un peu plus de difficultés contre les gantoises. On retiendra aussi la victoire nette du Standard à Alost.

OHL déroule contre la lanterne rouge: On ne s'attendait pas vraiment à un suspense haletant lors de ce choc des extrêmes de la Scooore Super League et ce fut effectivement le cas. Les leadeuses du championnat ont fait trembler les filets du Fémina White Star à sept reprises.

Les Louvanistes ont marqué à deux reprises en première période. Tout d'abord via Marie Detruyer, bien aidée par la gardienne visiteuse De Koker avant que Jill Janssens ne double la mise peu avant le repos au terme d'une jolie action individuelle. Au retour des vestiaires, les Universitaires planteront 3 autres pions entre les 54e et 59e minutes histoire de renvoyer le suspense prendre sa douche. Janssens, Lenie Onzia et Detruyer en sont les trois autrices. Cette dernière ajoutera un autre doublé à son doublé pour terminer la rencontre avec un quadruplé. Une sacrée soirée pour elle comme aurait dit Jean-Pierre Foucault.

"Qu'est-ce que ça fait de marquer quatre buts ? C'est très bien. Je peux remercier toute l'équipe, car sans elle, tout ceci ne serait pas possible. Tout le monde me rend un peu meilleur chaque jour. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma contribution", a conclu l'héroïne du jour.

Anderlecht assure l'essentiel à La Gantoise:En déplacement sur la pelouse de la cinquième de la série, les Anderlechtoises devaient surtout éviter de perdre des plumes. C'est chose faite. Les Bruxelloises ont ouvert la marque en première période quand un centre de Sarah Wijnants a été détourné au fond de ses propres filets par la capitaine adverse Van Wynsberghe. Les joueuses de Johan Walem ont ensuite continué à dominer les débats sans pour autant creuser l'écart. Grâce à cette huitième victoire consécutive, les RSCA Women peuvent aborder sereinement la réception de la leadeuse louvaniste ce mardi soir à Tubize.

Le Standard sans trembler à Alost: Les Gantoises battues, le Standard pouvait creuser l'écart en cas de victoire sur le terrain d'Alost. Les joueuses de la Principauté ont livré une rencontre sérieuse et menaient de deux buts à la 51e grâce à un doublé de Yuna Appermont. A dix minutes du terme, l'expérimentée capitaine Davinia Vanmechelen permettait aux Liégeoises d'avoir une fin de match plus tranquille même si la réserviste Henriette Awete réduisait le score à la 87e minute de jeu.

LES RÉSULTATS Sporting Charleroi 0 - 4 Genk Ladies Gent Ladies 0 - 1 RSCA Women Eendracht Alost 1 -3 Standard OHL 7 - 0 Fémina White Star Club YLA 2 - 1 Zulte Waregem LE CLASSEMENT 1. OHL - 34 pts 2. RSCA Women - 33 pts 3. Club YLA - 28 pts 4. Standard - 26 pts 5. Gent Ladies - 20 pts 6. Genk Ladies - 17 pts 6. Zulte Waregem - 16 pts 8. Eendracht Alost - 6 pts 9. Sporting Charleroi - 6 pts 10. Fémina White Star - 4 pts

OHL déroule contre la lanterne rouge: On ne s'attendait pas vraiment à un suspense haletant lors de ce choc des extrêmes de la Scooore Super League et ce fut effectivement le cas. Les leadeuses du championnat ont fait trembler les filets du Fémina White Star à sept reprises.Les Louvanistes ont marqué à deux reprises en première période. Tout d'abord via Marie Detruyer, bien aidée par la gardienne visiteuse De Koker avant que Jill Janssens ne double la mise peu avant le repos au terme d'une jolie action individuelle. Au retour des vestiaires, les Universitaires planteront 3 autres pions entre les 54e et 59e minutes histoire de renvoyer le suspense prendre sa douche. Janssens, Lenie Onzia et Detruyer en sont les trois autrices. Cette dernière ajoutera un autre doublé à son doublé pour terminer la rencontre avec un quadruplé. Une sacrée soirée pour elle comme aurait dit Jean-Pierre Foucault. "Qu'est-ce que ça fait de marquer quatre buts ? C'est très bien. Je peux remercier toute l'équipe, car sans elle, tout ceci ne serait pas possible. Tout le monde me rend un peu meilleur chaque jour. Je suis heureux d'avoir pu apporter ma contribution", a conclu l'héroïne du jour.Anderlecht assure l'essentiel à La Gantoise:En déplacement sur la pelouse de la cinquième de la série, les Anderlechtoises devaient surtout éviter de perdre des plumes. C'est chose faite. Les Bruxelloises ont ouvert la marque en première période quand un centre de Sarah Wijnants a été détourné au fond de ses propres filets par la capitaine adverse Van Wynsberghe. Les joueuses de Johan Walem ont ensuite continué à dominer les débats sans pour autant creuser l'écart. Grâce à cette huitième victoire consécutive, les RSCA Women peuvent aborder sereinement la réception de la leadeuse louvaniste ce mardi soir à Tubize.Le Standard sans trembler à Alost: Les Gantoises battues, le Standard pouvait creuser l'écart en cas de victoire sur le terrain d'Alost. Les joueuses de la Principauté ont livré une rencontre sérieuse et menaient de deux buts à la 51e grâce à un doublé de Yuna Appermont. A dix minutes du terme, l'expérimentée capitaine Davinia Vanmechelen permettait aux Liégeoises d'avoir une fin de match plus tranquille même si la réserviste Henriette Awete réduisait le score à la 87e minute de jeu.