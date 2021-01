Après une trêve d'un mois, le championnat féminin a repris ses droits. Avec déjà quelques surprises.

Première victoire pour Charleroi : il a fallu attendre onze journées de championnat, mais le Sporting de Charleroi a remporté le premier match de sa jeune histoire (la section féminine du club a été fondée en avril 2020) en Super League. Les Zébrettes se sont imposées à Zulte Waregem (1-2), grâce des buts de la Française Inès Dhaou et de la Maltaise Ylenia Carabott. On rappelle que l'ambitieux Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting, et par ailleurs président de l'Union Belge, qui chapeaute le championnat féminin, "espère viser le top de la compétition d'ici trois, quatre ans". Rendez-vous en 2024?

Le Standard surpris à Alost : on avait pris l'habitude de voir les Rouches, principales outsiders pour le titre derrière Anderlecht, être uniquement vaincues par les Mauves (sept buts pris en deux duels en championnat). Mais ce samedi, celles-ci se sont également fait surprendre par les Alostoises, au cours d'un match où les Liégeoises se sont montrées trop tendres en première période. Privé de plusieurs joueuses (Davinia Vanmechelen, pour ne citer qu'elle), le Standard était certes bien plus en jambes en seconde mi-temps, mais la grosse prestation de la gardienne Silke Baccarne (cet arrêt sur la tentative de Lola Wajnblum à 7'50'' sur la vidéo !) permet à l'Eendracht de gratter un deuxième succès cette saison. Tout profit pour Anderlecht, vainqueur 4-0 à OHL, qui compte désormais neuf points d'avance sur le Standard.

Anderlecht reprend comme il s'est arrêté : ... par une plantureuse victoire, donc. Les Bruxelloises, emmenées par la toute récente Soulier d'Or Tine De Caigny, ont gagné sans discussion possible face aux Louvanistes, qui ratent l'occasion de revenir sur le Standard.

LES RÉSULTATS Anderlecht 4 - 0 OHL Genk Ladies 2 - 3 Gent Ladies Fémina White Star 1 - 1 Club YLA Zulte Waregem 1 - 2 Charleroi Alost 1 - 0 Standard LE CLASSEMENT 1. Anderlecht 33 pts 2. Standard 24 pts 3. Gent Ladies 19 pts 4. OHL 18 pts 5. Club YLA 17 pts 6. Genk Ladies 16 pts 7. Fémina White Star 10 pts 8. Alost 8 pts 9. Zulte Waregem 8 pts 10. Charleroi 2 pts

Première victoire pour Charleroi : il a fallu attendre onze journées de championnat, mais le Sporting de Charleroi a remporté le premier match de sa jeune histoire (la section féminine du club a été fondée en avril 2020) en Super League. Les Zébrettes se sont imposées à Zulte Waregem (1-2), grâce des buts de la Française Inès Dhaou et de la Maltaise Ylenia Carabott. On rappelle que l'ambitieux Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting, et par ailleurs président de l'Union Belge, qui chapeaute le championnat féminin, "espère viser le top de la compétition d'ici trois, quatre ans". Rendez-vous en 2024?Le Standard surpris à Alost : on avait pris l'habitude de voir les Rouches, principales outsiders pour le titre derrière Anderlecht, être uniquement vaincues par les Mauves (sept buts pris en deux duels en championnat). Mais ce samedi, celles-ci se sont également fait surprendre par les Alostoises, au cours d'un match où les Liégeoises se sont montrées trop tendres en première période. Privé de plusieurs joueuses (Davinia Vanmechelen, pour ne citer qu'elle), le Standard était certes bien plus en jambes en seconde mi-temps, mais la grosse prestation de la gardienne Silke Baccarne (cet arrêt sur la tentative de Lola Wajnblum à 7'50'' sur la vidéo !) permet à l'Eendracht de gratter un deuxième succès cette saison. Tout profit pour Anderlecht, vainqueur 4-0 à OHL, qui compte désormais neuf points d'avance sur le Standard.Anderlecht reprend comme il s'est arrêté : ... par une plantureuse victoire, donc. Les Bruxelloises, emmenées par la toute récente Soulier d'Or Tine De Caigny, ont gagné sans discussion possible face aux Louvanistes, qui ratent l'occasion de revenir sur le Standard.