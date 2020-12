Retrouvez chaque semaine les meilleurs moments de la Scooore Super League en vidéo. Cette semaine, le Standard se reprend bien face à OHL, Bruges coule contre Genk et le cavalier seul du Sporting.

Le Standard met fin à la bonne série de Louvain : avec trois points d'avance sur un OHL en pleine bourre (cinq victoires d'affilée pour Eurlings, Yüceil et les autres), mais un grosse claque reçue à domicile face à Anderlecht (défaite 0-5), les Rouches n'avaient pas le choix, il fallait remettre les pendules à l'heure au moment de se rendre en terres brabançonnes. C'est exactement ce que les joueuses d'Hamide Lamara sont parvenues à faire, en dominant Louvain dans le jeu et au marquoir. Idéal pour rester dans le sillage des rivales mauves.

Le Club YLA surpris par la fougue genkoise : les écarts ne sont pas réduits partout, en Super League. La bataille pour les play-offs 1 fait rage entre trois équipes notamment : Gand, Genk et le Club YLA (Bruges), toutes à seize points à l'issue de cette dixième journée. Le Club, qui avait facilement disposé d'Alost la semaine dernière, n'a pas confirmé, laissant les Genk Ladies revenir à leur hauteur à l'issue d'une rencontre plaisante à suivre, avec notamment un très joli but signé Gwen Duijsters (8'20''). Un succès qui fait du bien au Racing, au cours duquel les joueuses n'ont pas hésité à "rentrer dedans" dans les duels.

Et pendant ce temps, à Anderlecht...: eh bien tout va toujours pour le mieux pour les Bruxelloises, encore vainqueures lors de cette dernière journée de l'an 2020. C'est Zulte Waregem qui a fait les frais de la domination anderlechtoise, malgré un premier quart d'heure difficile pour les Mauves. Les chiffres continuent de défiler pour les championnes en titre : trente points sur trente, 61 buts pour, deux buts contre. Et 24 pions pour Tessa Wullaert, plus que jamais favorite pour chausser un quatrième Soulier d'Or.

Rendez-vous en janvier !

Les résultats : Anderlecht - Zulte Waregem : 5-0 Genk Ladies - Club YLA : 4-0 Fémina White Star - Charleroi : 3-1 OHL - Standard : 0-2 Alost - Gent Ladies : 1-4 Classement : 1. Anderlecht - 30 pts 2. Standard - 24 pts 3. OHL -18 pts 4. Gent Ladies - 16 pts 5. Club YLA - 16 pts 6. Genk Ladies - 16 pts 7. Fémina White Star - 9 pts 8. Zulte Waregem - 8 pts 9. Alost - 5 pts 10. Charleroi - 2 pts

