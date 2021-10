Anderlecht s'est bien remis en selle après sa défaite à Louvain, en venant à bout d'un Standard qui n'a rien lâché.

Anderlecht vient à bout du Standard : fleurie, passeuse et double buteuse, c'est ainsi que Tessa Wullaert a terminé son après-midi au Lotto Park. Dans un Topper qui avait mal démarré suite au joli but de Davinia Vanmechelen (voir 4'25'' sur la vidéo), la capitaine des Red Flames a remis les pendules à l'heure en claquant deux buts (dont un sur penalty) et en offrant l'égalisation sur corner à Amber Maximus. Sous le soleil d'Anderlecht, la joueuse de 28 ans en a profité pour passer la barre symbolique des cinquante buts en Super League depuis son retour au pays durant l'été 2020. Autant dire que TW9 est bel et bien à part dans ce championnat de Belgique.

OHL et Bruges creusent l'écart : Le mano-a-mano se poursuit en tête du classement, avec un Club YLA qui ne lâche rien. Malgré un Charleroi accrocheur, les Brugeoises ont pris les trois points, grâce à des buts d'Esther Buabadi (qui devra quitter le terrain après une demi-heure de jeu sur blessure), Ellen Martens et Isaline Sys. Sans forcément jouer son meilleur football, le Club a gratté une sixième victoire en autant de journées. Le signe d'une équipe en pleine confiance...

Le constat est un peu identique à Zulte Waregem, où OHL est allé s'imposer malgré une copie pas extraordinaire. La preuve, c'est qu'il faudra attendre la 72e minute pour voir la malheureuse Romy Camps marquer contre son camp sur un "centre" d'Hannah Eurlings. "Je suis très satisfait des trois points, mais on a vraiment dû aller les chercher. Elles nous ont fait mal", constatait le coach louvaniste Jimmy Coenraets. De son côté, l'entraîneur de Zulte Angelo Gaytant estimait avoir battu "la bataille mentale" lors de cette rencontre.

LES RÉSULTATS Charleroi 0 - 3 Club YLA Fémina White Star 0 - 1 Eendracht Alost Genk Ladies 1 - 1 Gent Ladies RSCA Women 4 - 1 Standard Fémina Zulte Waregem 0 - 2 OHL LE CLASSEMENT 1. Club YLA - 18 pts 2. OHL - 16 pts 3. RSCA Women - 12 pts 4. Standard Fémina - 10 pts 5. Zulte Waregem - 9 pts 6. Genk Ladies - 7 pts 7. Charleroi - 6 pts 8. Gent Ladies - 5 pts 9. Eendracht Alost - 3 pts 10. Fémina White Star - 1 pt

