Le Clasico troisième du nom cette saison n'aura pas été plus riche en suspense que ses prédécesseurs. Une défaite du Standard qui laisse la porte ouverte à Gand...

Anderlecht met les points sur les i : après trois matches plus poussifs, les Mauves ont apporté une réponse éclatante sur la pelouse du Lotto Park en écrasant le Standard, leur dauphin. Et pourtant, on n'a même pas eu l'impression que les Bruxelloises ont eu à forcer leur talent pour en coller six aux Liégeoises. Trop friables en défense et pas assez réalistes devant, les Rouches ont certes resserré les rangs en seconde période, mais sans parvenir à vraiment inquiéter le Sporting, qui a étouffé le petit suspense qui existait encore en avant-match: une victoire du Standard aurait en effet permis à Davinia Vanmechelen et ses potes de revenir à hauteur de leurs rivales. Il n'en sera finalement rien, grâce notamment à un doublé d'Elke Van Gorp, qui évoluera à Zulte Waregem la saison prochaine, et Tessa Wullaert, qui n'avait plus planté le moindre but depuis début février, soit six matches et 561 minutes.

Gand ne plie pas : petit à petit, La Gantoise est en train de s'affirmer comme le principal prétendant à la deuxième place derrière Anderlecht. Bye la semaine dernière, les Buffalos ont confirmé leur bel état de forme face au Club YLA, encore en difficulté dans ces PO1. Peu dangereuses, les Brugeoises n'ont pas vraiment su se créer des occasions en suffisance pour inquiéter leurs adversaires. Vainqueures 2-1 sur leur terrain, les Gantoises recollent de leur côté à un petit point du Standard, mais restent toutefois à bonne distance d'Anderlecht, solide leader de la Super League.

Le chiffre du week-end - 100 : en claquant six buts à un Standard trop court, Anderlecht a franchi la barre des 100 buts en championnat. Bloquées à 95 pions pendant 212 minutes, les Anderlechtoises n'ont eu besoin que de 75 minutes pour mettre les cinq buts manquants sur leur pelouse. Et c'est la latérale droite Laura Deloose, sur un nouvel assist de Wullaert (le trentième de sa saison, rien que ça !) qui s'est chargée de claquer le centième but du RSCA dans cette Super League de tous les records. En vingt matches seulement, hein !

La buteuse improbable : stupeur à Alost, où la gardienne Silke Baccarne, très en forme depuis le début de saison, a carrément claqué son premier but du championnat, en tirant un coup franc lointain finalement touché... par personne, pas même par Ambre Collet, la gardienne de Charleroi. "C'est mon premier but. Ce n'était pas mon intention, mais ça fait quand même plaisir", reconnaissait l'Alostoise, tout sourire après le match.

RÉSULTATS PO1 Gent Ladies 2 - 1 Club YLA Anderlecht 6 - 0 Standard OHL BYE CLASSEMENT PO1 1. Anderlecht - 30 pts 2. Standard - 24 pts 3. Gent Ladies - 23 pts 4. OHL - 21 pts 5. Club YLA - 13 pts RÉSULTATS PO2 Alost 2 - 0 Charleroi Fémina White Star 2 - 3 Genk Ladies CLASSEMENT PO2 1. Alost - 14 pts 2. Genk Ladies - 14 pts 3. Zulte Waregem - 11 pts 4. Fémina White Star - 9 pts 5. Charleroi - 6 pts

