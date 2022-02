La 17e journée dans la division 1 féminine a été marquée par la lourde défaite des Brugeoises sur leurs terres dans la "Bataille des Flandres". Les Anderlechtoises n'ont pas tremblé face à la lanterne rouge et restent en tête du classement avec deux points d'avance sur OHL qui compte un match de moins

Les Gantoises imitent leurs collègues masculins dans la "Bataille des Flandres" : Bruges est terre gantoise aussi bien chez les dames que chez les hommes. Après la victoire de l'équipe masculine 1-2 au Jan Breydel stadion, ce sont les filles qui ont été infliger une véritable correction à l'équipe du Club YLA qui occupe pourtant la troisième place de la compétition. Les Buffalos n'avaient pas le droit à l'erreur dans ce derby des Flandres si elles voulaient conserver leurs chances de participer aux Play-offs 1. Au Schiervelde de Roulers où se déroulait le duel, les visiteuses ont fait preuve de beaucoup de sérieux mais n'ont réussi qu'à surprendre leurs hôtes qu'à la 66e minute de jeu grâce à un coup franc magistral des 30 mètres d'Emma Van Britsom. Dans les dernières minutes de la rencontre, les Gantoises profitaient des espaces pour alourdir le score par l'entremise de Vanessa Suzanna et de Lindsey Van Belle. Les Buffalos auront donc battu à deux reprises des Brugeoises déjà assurées de leur place en Play-offs 1, contrairement à l'équipe victorieuse qui n'a pas tout à fait son sort entre les mains et devra attendre l'issue du duel entre le Standard et Genk pour être fixée sur son sort.

"C'est ennuyeux de devoir attendre encore trois semaines pour savoir si nous allons nous qualifier pour ces Play-offs", regrettait Emma Van Britsom, milieu de terrain de La Gantoise. "Je suppose que Genk va gagner contre Woluwe à domicile samedi. Si nous prenons les trois points à Alost, nous resterons alors à leur hauteur. Ensuite, nous devons espérer que les filles du Standard feront leur travail. Si nous devons aller en play-off 2, ce serait une vraie déception pour toutes.", concluait la Buffalo. Le suspense reste donc entier.

Les Anderlechtoises sans forcer leur talent : Après avoir passé neuf buts à la voisine de Woluwe le week-end dernier, l'armada anderlechtoise recevait cette fois la lanterne rouge anversoise. Les Mauves se sont contentées du minimum syndical en s'imposant 4-1. Sarah Wijnants et Tessa Wullaert se sont offerts un doublé. Les Brabançonnes ont réduit le score à 3-0 via Wiard.

LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNEE

Club YLA 0 -3 Gent Ladies

RSCA Women4 - 2 Eendracht Alost

Fémina White Star 1 -3 Zulte Waregem

LE CLASSEMENT

1. RSCA Women - 17 matches - 42 pts

2. OHL - 16 matches - 40 pts

3. Club YLA - 17 matches - 34 pts

4. Standard - 15 matches - 29 pts

5. La Gantoise Ladies - 17 matches - 26 pts

6. Genk Ladies - 16 matches - 26 pts

7. Zulte Waregem - 16 matches - 22 pts

8. Charleroi - 16 matches - 9 pts

9. Fémina White Star - 17 matches - 7 pts

10. Eendracht Alost - 17 matches - 6 pts

