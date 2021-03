La belle série de quatre victoires d'affilée a pris fin pour les Gent Ladies. Une régularité qu'ont peut-être enfin acquis le Club YLA de Leo Van der Elst.

GAND S'ARRÊTE LÀ : avec un match à domicile contre un Zulte Waregem qui restait sur un un sur douze, on s'imaginait que cette quatorizème journée de Super League serait bien négociée par La Gantoise, qui restait elle sur quatre succès de rang en Super League. Las, Ella Van Kerkhoven et ses potes, privées d'Heleen Jaques, Shari Van Belle, Imani Prez, Lobke Loonen et Elisabeth Meijerink, se sont fait surprendre par la ténacité et la grinta des joueuses de Zulte. Alors qu'elles dominaient les débats, les Gantoises, trop passives derrière, ont encaissé un but venu des pieds de Sheryl Merchiers (une ancienne de la maison) peu après l'heure de jeu. Des adversaires plus volontaires, un but dans la casquette, une dernière passe qui fait défaut, et c'est la fin de l'état de grâce pour Dave Mattheus et ses joueuses, qui glissent du podium au profit du Club YLA.

BRUGES ENFIN RÉGULIER ? : s'il y avait bien un club irrégulier cette saison, c'était le Club YLA. Mais ça, c'était avant. Avant qu'Isabelle Iliano (qui fête aujourd'hui ses 24 ans) et consorts ne signent leur troisième victoire d'affilée, une première cette saison. Vainqueures de Charleroi 2-0 aux abords du Breydel, les Brugeoises chipent ainsi la troisième place du podium à Gand, grâce à un doublé de Marie Minnaert, déjà l'unique buteuse lors de l'amical entre les Red Flames et les Pays-Bas le 18 février dernier. Il y a des bonnes habitudes qui ne se perdent pas pour la milieu de terrain, déjà autrice de dix buts en championnat cette saison.

GENK S'ÉLOIGNE DES PLAY-OFFS : la direction de Genk avait annoncé la couleur en début de saison : cette année devait être la première d'un projet basé sur trois ans, censé rendre son lustre à la formation limbourgeoise. Aucun objectif précis n'avait donc été annoncé, en termes de points ou de play-offs. Mais on a un temps cru que le Racing pourrait damer le pion aux autres et accrocher le top 5, tant certains clubs se montraient irréguliers plus haut. Mais les quatre revers subis en 2021 (Genk n'a toujours pas gagné cette année) ont vite douché ces espoirs. Surtout celui subi ce week-end à Louvain, cinquième du classement. On notera aussi que la collaboration avec Aline Zeler, 37 ans, sortie de sa retraite en septembre dernier avec l'ambition de jouer et de guider les jeunes pousses limbourgeoises, s'est arrêtée ce lundi, "d'un commun accord".

RÉSULTATS Gent Ladies 0 - 1 Zulte Waregem Alost 0 - 4 Anderlecht Standard 1 - 0 Fémina White Star Club YLA 2 - 0 Charleroi OHL 3 - Genk Ladies CLASSEMENT 1. Anderlecht - 42 pts 2. Standard - 33 pts 3. Club YLA - 26 pts 4. Gent Ladies - 25 pts 5. OHL - 24 pts 6. Genk Ladies - 16 pts 7. Zulte Waregem - 12 pts 8. Fémina White Star - 10 pts 9. Alost - 8 pts 10. Charleroi - 6 pts

