Changement de régime en tête du championnat ! C'est désormais Louvain qui occupe le fauteuil de leader suite à la première défaite du Club YLA cette saison.

OHL dernière équipe invaincue : balayées, lessivées. À Marcinelle, les Zébrettes d'Aline Zeler n'ont rien pu faire face à un OHL qui savait qu'un faux pas de Bruges à Gand lui permettrait de prendre les commandes du championnat. Ça n'a pas raté : les Louvanistes en ont collé huit (!) aux Carolos, qui ont quand même réussi à marquer deux fois via Alyson Duterne, la meilleure Hennuyère de ce début de saison. On appréciera le superbe geste technique de Luna Vanzeir, à la base du 1-4 et du deuxième but de la soirée de Marie Detruyer (3'20"). La numéro 10 d'OHL claquera également son petit but en fin de rencontre, elle qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis la quatrième journée (et le 0-6 face au White Star). "On affronte le Club et Gand ce mardi et ce dimanche, donc cette victoire est importante pour le mental", analysait Jimmy Coenraets après ce net et important succès.

Le Club YLA s'incline dans la bataille des Flandres : il aura fallu attendre huit journées, mais Bruges a fini par céder, face à une Gantoise pourtant pas en grande forme depuis le début de la saison. Est-ce les vibes de la Ghelamco Arena, où avait lieu le choc de ce week-end, qui ont donné des ailes aux Buffalos ? Difficile à dire. Toujours est-il que Gand s'est replacé dans la course aux PO1, grâce notamment à un très joli but signé Shari Van Belle à la 17e minute (40" sur la vidéo ci-dessous). "On savait que ça allait finir par arriver, donc ce n'est pas une surprise en tant que tel", expliquait le coach Dennis Moerman après la rencontre. "Ce qui est difficile, c'est de voir la façon dont on a démarré le match. Ce n'était pas le vrai Club YLA."

Le Standard et Anderlecht déroulent à l'extérieur : Aucun souci pour le Sporting, qui s'est imposé 0-5 à Alost. On notera l'ouverture du score (joliment) signée Noémie Gelders à la demi-heure de jeu (5'10") et le bel enchainement tout en technique de Tessa Wullaert trente minutes plus tard (6'05").

À Genk, Davinia Vanmechelen s'est offert un nouveau but, pour la septième fois consécutive, histoire de fêter son titre de Joueuse du mois d'octobre en beauté. Mais le golazo de ce match est planté par la Néerlandaise Vanity Lewerissa à l'heure de jeu (8' sur la vidéo), avec cette lulu parfaite pour porter le score à 1-3. Auteur d'une seconde période plus qu'intéressante, le Standard s'est bien mis en condition avant de recevoir Charleroi pour le choc wallon de ce mardi soir !

LES RÉSULTATS Genk Ladies 1 - 4 Standard Fémina Charleroi 2 - 8 OHL Gent Ladies 3 - 1 Club YLA Zulte Waregem 3 - 0 Fémina White Star Eendracht Alost 0 - 5 RSCA Women LE CLASSEMENT 1. OHL - 22 pts 2. Club YLA - 21 pts 3. RSCA Women - 18 pts 4. Standard Fémina - 16 pts 5. Zulte Waregem - 12 pts 6. Gent Ladies - 11 pts 7. Genk Ladies - 7 pts 8. Charleroi - 6 pts 9. Eendracht Alost - 3 pts 10. Fémina White Star - 1 pt

OHL dernière équipe invaincue : balayées, lessivées. À Marcinelle, les Zébrettes d'Aline Zeler n'ont rien pu faire face à un OHL qui savait qu'un faux pas de Bruges à Gand lui permettrait de prendre les commandes du championnat. Ça n'a pas raté : les Louvanistes en ont collé huit (!) aux Carolos, qui ont quand même réussi à marquer deux fois via Alyson Duterne, la meilleure Hennuyère de ce début de saison. On appréciera le superbe geste technique de Luna Vanzeir, à la base du 1-4 et du deuxième but de la soirée de Marie Detruyer (3'20"). La numéro 10 d'OHL claquera également son petit but en fin de rencontre, elle qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis la quatrième journée (et le 0-6 face au White Star). "On affronte le Club et Gand ce mardi et ce dimanche, donc cette victoire est importante pour le mental", analysait Jimmy Coenraets après ce net et important succès.Le Club YLA s'incline dans la bataille des Flandres : il aura fallu attendre huit journées, mais Bruges a fini par céder, face à une Gantoise pourtant pas en grande forme depuis le début de la saison. Est-ce les vibes de la Ghelamco Arena, où avait lieu le choc de ce week-end, qui ont donné des ailes aux Buffalos ? Difficile à dire. Toujours est-il que Gand s'est replacé dans la course aux PO1, grâce notamment à un très joli but signé Shari Van Belle à la 17e minute (40" sur la vidéo ci-dessous). "On savait que ça allait finir par arriver, donc ce n'est pas une surprise en tant que tel", expliquait le coach Dennis Moerman après la rencontre. "Ce qui est difficile, c'est de voir la façon dont on a démarré le match. Ce n'était pas le vrai Club YLA."Le Standard et Anderlecht déroulent à l'extérieur : Aucun souci pour le Sporting, qui s'est imposé 0-5 à Alost. On notera l'ouverture du score (joliment) signée Noémie Gelders à la demi-heure de jeu (5'10") et le bel enchainement tout en technique de Tessa Wullaert trente minutes plus tard (6'05"). À Genk, Davinia Vanmechelen s'est offert un nouveau but, pour la septième fois consécutive, histoire de fêter son titre de Joueuse du mois d'octobre en beauté. Mais le golazo de ce match est planté par la Néerlandaise Vanity Lewerissa à l'heure de jeu (8' sur la vidéo), avec cette lulu parfaite pour porter le score à 1-3. Auteur d'une seconde période plus qu'intéressante, le Standard s'est bien mis en condition avant de recevoir Charleroi pour le choc wallon de ce mardi soir !