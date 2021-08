La Super League a repris ses droits le week-end passé, avec déjà une pluie de buts à Bruges et Marcinelle.

Le Club YLA écrase le Standard : on savait le Standard déforcé et Bruges avide de bousculer la hiérarchie en tête du classement. Cette tendance s'est confirmée lors du choc de cette première journée de championnat, disputé sur la pelouse du Jan Breydel stadion, une première dans l'histoire de l'aile féminine du Club. Une rencontre qui a été suivie par plus de 94.000 téléspectateurs selon Eleven Sports.

C'est surtout la Brugeoise Ludmila Matavkova, recrutée cet été à Charleroi, qui a illuminé la rencontre grâce à un triplé, dont une superbe tête à la 69e minute. On notera également les trois passes décisives déjà délivrées par la milieu Jody Vangheluwe. "Il y a encore pas mal de points à travailler, ce qui est normal avec une nouvelle équipe et un nouveau staff, mais on va grandir au fil de la saison", a néanmoins promis l'attaquante Davinia Vanmechelen, capitaine du squad rouche.

Débuts réussis pour le Sporting de Zeler : une ex-recordwoman de caps chez les Red Flames qui prend en mains la destinée d'un tout jeune club fondé en avril 2020, évidemment que la première d'Aline Zeler en tant que coach principale d'une équipe de l'élite était fortement attendue. Et l'ancienne capitaine des Flames a rempli sa mission. Les Carolos se sont bien lancées grâce à un péno converti sans trembler par l'expérimentée latérale Kristina Erman, recrue-phare du mercato zébré. Les Bruxelloises reviendront bien par deux fois au score, mais les Zébrettes confirmeront leur avance, réalisant même le break. "On commet trois erreurs défensives qui leur offrent trois goals et on ne marque pas derrière. Forcément, ça se paye en fin de match", a regretté le coach woluwéen Tiziano Rutilo après la rencontre, ajoutant que "Charleroi méritait sa victoire".

OHL affiche ses ambitions : le deuxième contre le troisième de la saison passée, telle était l'affiche à Gand, avec ce duel entre OHL et La Gantoise. Et c'est bien la jeune garde louvaniste qui a eu raison des Buffalos, grâce notamment à Luna Vanzeir, servie sur un plateau par une superbe passe signée Sari Kees au quart d'heure de jeu. Le reste de la rencontre a été dominé par les Brabançonnes, qui prennent un départ idéal dans cette Super League où les ambitions sont grandes.

LES RÉSULTATS Sporting Charleroi 4 - 2 Fémina White Star Gent Ladies 0 - 1 OHL Club YLA 4 - 1 Standard Fémina Zulte Waregem 0 - 1 Eendracht Alost LE CLASSEMENT 1. Club YLA - 3 pts 2. Sporting Charleroi - 3 pts 3. OHL - 3 pts 4. Zulte Waregem - 3 pts 5. RSCA Women - 0 pt* 6. Genk Ladies - 0 pt* 7. Gent Ladies - 0 pts 8. Eendracht Alost - 0 pt 9. Standard Fémina - 0 pt 10. Fémina White Star -0 pt *En raison d'un match de qualif' pour la Ligue des Championnes d'Anderlecht, la rencontre entre le Sporting et Genk est reportée au 28 septembre 2020.

