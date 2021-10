On fait le point sur la septième journée du championnat féminin, avec tous les buts en vidéo.

Anderlecht s'offre le derby bruxellois : pas de grosse surprise au stade Fallon, où le RSCA est allé s'imposer, empêchant ainsi les Woluwéennes de gratter leur premier succès de la saison. Comme souvent, c'est encore Tessa Wullaert qui s'est érigée en architecte de ce succès, avec trois assists délivrés à Sarah Wijnants, Noémie Gelders et la nouvelle venue Karina Pelikanova. Pas de but, mais une importance d'autant plus marquée que le White Star a (logiquement) proposé un bloc très bas face aux championnes en titre. Pas si facile donc de s'y faufiler pour se créer des occasions... Il n'empêche, le score aurait pu (dû ?) être un peu plus sévère encore.

Gand s'impose encore : et de deux ! Après sept journées, les Gantoises ont fini par empocher une deuxième victoire cette saison ! Après Zulte Waregem, c'est Charleroi qui a plié face à une équipe en manque de succès, à cause notamment de certaines erreurs défensives fatales. Les Flandriennes ne se sont mises à l'abri qu'en toute fin de rencontre, ce qui les replace dans le sillage de Zulte pour la cinquième place qualificative pour les PO1. Pour les Zébrettes, l'apprentissage du plus haut niveau se poursuit...

OHL et Bruges enchaîent (toujours) : on imaginait mal le leader brugeois tomber face à Alost, ça ne s'est d'ailleurs pas produit. Dans un match totalement dominé par le Club YLA, Celien Guns s'est même offert un doublé, permettant à Bruges de claquer un septième succès en autant de journées. "Pour chaque situation, on a un plan A, B, voire même C", se réjouissait le coach Dennis Moerman après la rencontre, un constat confirmé par la Red Flame Marie Minnaert, elle aussi buteuse.

Les Blauw en Zwart n'ont toujours pas trouvé plus fortes qu'elles cette saison. Pas plus que Louvain, qui recevait Genk à Den Dreef. On notera le très bel enchaînement d'Hannah Eurlings en première période pour ouvrir la marque (2'15'' sur la vidéo ci-dessous). Une façon idéale de se mettre en jambes avant la trêve internationale, où l'attaquante sera de la partie face au Kosovo (jeudi) et à la Norvège (mardi 26 octobre).

LES RÉSULTATS Gent Ladies 3 - 0 Charleroi Fémina White Star 0 - 3 RSCA Women Club YLA 5 - 0 Eendracht Alost Standard Fémina 2 - 0 Zulte Waregem OHL 2 - 0 Genk Ladies LE CLASSEMENT 1. Club YLA - 21 pts 2. OHL - 19 pts 3. RSCA Women - 15 pts 4. Standard Fémina - 13 pts 5. Zulte Waregem - 9 pts 6. Gent Ladies - 8 pts 7. Genk Ladies - 7 pts 8. Charleroi - 6 pts 9. Eendracht Alost - 3 pts 10. Fémina White Star - 1 pt

Anderlecht s'offre le derby bruxellois : pas de grosse surprise au stade Fallon, où le RSCA est allé s'imposer, empêchant ainsi les Woluwéennes de gratter leur premier succès de la saison. Comme souvent, c'est encore Tessa Wullaert qui s'est érigée en architecte de ce succès, avec trois assists délivrés à Sarah Wijnants, Noémie Gelders et la nouvelle venue Karina Pelikanova. Pas de but, mais une importance d'autant plus marquée que le White Star a (logiquement) proposé un bloc très bas face aux championnes en titre. Pas si facile donc de s'y faufiler pour se créer des occasions... Il n'empêche, le score aurait pu (dû ?) être un peu plus sévère encore.Gand s'impose encore : et de deux ! Après sept journées, les Gantoises ont fini par empocher une deuxième victoire cette saison ! Après Zulte Waregem, c'est Charleroi qui a plié face à une équipe en manque de succès, à cause notamment de certaines erreurs défensives fatales. Les Flandriennes ne se sont mises à l'abri qu'en toute fin de rencontre, ce qui les replace dans le sillage de Zulte pour la cinquième place qualificative pour les PO1. Pour les Zébrettes, l'apprentissage du plus haut niveau se poursuit...OHL et Bruges enchaîent (toujours) : on imaginait mal le leader brugeois tomber face à Alost, ça ne s'est d'ailleurs pas produit. Dans un match totalement dominé par le Club YLA, Celien Guns s'est même offert un doublé, permettant à Bruges de claquer un septième succès en autant de journées. "Pour chaque situation, on a un plan A, B, voire même C", se réjouissait le coach Dennis Moerman après la rencontre, un constat confirmé par la Red Flame Marie Minnaert, elle aussi buteuse. Les Blauw en Zwart n'ont toujours pas trouvé plus fortes qu'elles cette saison. Pas plus que Louvain, qui recevait Genk à Den Dreef. On notera le très bel enchaînement d'Hannah Eurlings en première période pour ouvrir la marque (2'15'' sur la vidéo ci-dessous). Une façon idéale de se mettre en jambes avant la trêve internationale, où l'attaquante sera de la partie face au Kosovo (jeudi) et à la Norvège (mardi 26 octobre).