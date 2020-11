Retrouvez chaque semaine les meilleurs moments de la Scooore Super League en vidéo. Cette semaine, le derby bruxellois, le succès de Genk et la déception de Charleroi.

Le derby pour Anderlecht : malgré quatre points pris en deux matches de championnat, le White Star accueillait Anderlecht pour un derby bruxellois en apparence déséquilibré, entre l'outrageante domination des Mauves sur la Super League et une équipe de Woluwe qui débarque au sein de l'élite féminine. Mais il y avait une inconnue : comment le Sporting allait-il réagir après sa douloureuse élimination européenne de mercredi passé par Benfica ? Réponse : plutôt bien, avec une victoire 0-4. Un score qui masque tout de même les bonnes choses montrées par le White Star offensivement. Un constat également réalisé par l'Anderlechtoise Elke Van Gorp en fin de match.

Le sans-faute se poursuit pour le RSCA, qui devance le Standard. Le club liégeois a quant à lui enchaîné avec une septième victoire de rang. Sa seule défaite ? C'était lors de la première journée... face à Anderlecht !

Genk renoue avec la victoire : une équipe ultra-jeune, un projet de recontruction sur trois ans, le KRC Genk prônait la patience en début de saison. Deux semaines après une douloureuse défaite 10-0 à Anderlecht et dans la foulée d'un revers 0-2 face à Woluwe, les Limbourgeoises ont retrouvé le goût du succès en venant à bout de Zulte Waregem (1-3). Avec en prime un superbe coup franc signé Sien Vandersanden.

Déception à Charleroi : lancé en avril de cette année, le projet carolo féminin découvre le plus haut niveau. Logique donc de voir les Hennuyères éprouver des difficultés pour cette première saison. La défaite de ce week-end à Marcinelle face à Alost (0-3) laissait tout de même un goût amer à Tiziano Rutilo après le match. Une réaction à découvrir dans la vidéo ci-dessous, ainsi que l'ensemble des meilleurs moments de cette huitième journée de championnat.

