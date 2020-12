Le Sporting s'est imposé 0-5 sur la pelouse de son dauphin liégeois, prenant ainsi six points d'avance au classement.

On pensait que la victoire 2-0 d'Anderlecht face au Standard en ouverture du championnat le 29 août dernier était à relativiser. Après tout, le Clasico féminin arrivait sans doute trop tôt dans la saison, mais il fallait bien un produit d'appel pour lancer la Super League sur Eleven Sports. Force est de constater que près de quatre mois plus tard, l'écart s'est encore creusé entre le Sporting et le Standard. Les Mauves, triples championnes en titre, se sont en effet imposées 0-5 sur le terrain de l'Académie des Rouches.

C'est Tessa Wullaert qui a ouvert la marque dès la huitième minute, avant que la Roumaine Stefania Vatafu ne double la mise à la 25e. À la demi-heure, Tine De Caigny se charge d'enfoncer les Liégeoises et permet au RSCA de mener 0-3 à la pause. En seconde période, Wullaert, encore elle, claque un doublé en trois minutes (78e et 81e), et en profite pour inscrire ses vingtième, 21e et 22e buts de la saison, histoire d'asseoir encore un peu plus sa domination sur le classement des buteuses de Super League.

Pareil pour le Sporting, qui grâce à cette victoire poursuit son sans-faute en championnat et comptabilise désormais 27 points, soit six d'avance sur le Standard. Un club qui se rendra dimanche prochain à OHL, troisième avec 18 points. Voilà qui promet, juste avant les fêtes de fin d'année...

Résultats La Gantoise - OHL : 0-1 Charleroi - Genk : 0-0 Standard - Anderlecht : 0-5 Club YLA - Alost : 6-1 Fémina White Star - Zulte Waregem : 3-1 Classement 1. Anderlecht 27 pts 2. Standard 21 pts 3. OHL 18 pts 4. Club YLA 16 pts 5. La Gantoise 13 ts 6. Genk 13 pts 7. Zulte Waregem 8 pts 8. Fémina White Star 6 pts 9. Alost 5 pts 10. Charleroi 2 pts

