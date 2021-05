Solide leader, Anderlecht a été tenu en échec 2-2 à Bruges par le Club YLA, samedi, lors de la quatrième journée de la Scooore Super League, le championnat féminin de football.

Les Brugeoises ont pris l'avantage par Elle Decorte (9e). Mariam Toloba (18e) et Kassandra Missipo (62e) ont renversé la situation en faveur des Mauve et Blanc. Charlotte Laridon a remis les deux équipes à égalité à la 73e minute.

Dans l'autre match au programme, Oud-Heverlee Louvain s'est imposé 1-3 à La Gantoise. Marie Detruyer (27e), Luna Vanzeir (31e) et Estée Cattoor (72e) ont inscrit les buts louvanistes. Chloé Vande Velde (63e) avait relancé le suspense.

Au classement, Anderlecht reste en tête avec 31 points. OHL (24 points) revient à la hauteur du Standard, deuxième et bye ce week-end. La Gantoise est quatrième avec 23 unités. Le Club YLA ferme la marche avec 13 points. Hormis le Club qui a joué quatre matchs, toutes les autres équipes comptent trois rencontres.

Les Brugeoises ont pris l'avantage par Elle Decorte (9e). Mariam Toloba (18e) et Kassandra Missipo (62e) ont renversé la situation en faveur des Mauve et Blanc. Charlotte Laridon a remis les deux équipes à égalité à la 73e minute. Dans l'autre match au programme, Oud-Heverlee Louvain s'est imposé 1-3 à La Gantoise. Marie Detruyer (27e), Luna Vanzeir (31e) et Estée Cattoor (72e) ont inscrit les buts louvanistes. Chloé Vande Velde (63e) avait relancé le suspense. Au classement, Anderlecht reste en tête avec 31 points. OHL (24 points) revient à la hauteur du Standard, deuxième et bye ce week-end. La Gantoise est quatrième avec 23 unités. Le Club YLA ferme la marche avec 13 points. Hormis le Club qui a joué quatre matchs, toutes les autres équipes comptent trois rencontres.