Sulayman Marreh recruté définitivement par Eupen

Marreh était arrivé en prêt de Watford au début de la saison. Il s'est imposé dans le onze de base, avec 21 présences et 2 assists en Jupiler Pro League.

"Sulayman nous a rejoints comme jeune joueur de 22 ans et s'est parfaitement intégré dans l'équipe et au club", a expliqué Christoph Henkel, directeur général d'Eupen. "Il a été un des joueurs les plus performants de la saison. C'est ainsi qu'il nous a aidés à assurer à temps notre maintien en Pro League et à continuer à jouer la saison prochaine en D1A. Nous sommes ravis que Sulayman Marreh ait choisi la KAS Eupen pour poursuivre sa carrière sportive. Avec lui, nous pouvons nous appuyer sur un milieu de terrain fort et fiable."