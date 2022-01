La Juventus a officialisé lundi le départ de deux joueurs en direction de Tottenham, le milieu uruguayen Rodrigo Bentancur et l'ailier suédois Dejan Kulusevski.

Bentancur, 24 ans, est transféré pour 19 millions, auxquels pourraient s'ajouter 6 millions de bonus en fonction de certains objectifs, selon le communiqué de la Juventus. Tottenham a précisé qu'il avait signé un contrat jusqu'en 2026, "sous réserve d'une autorisation internationale et d'un permis de travail". Le milieu de terrain évoluait à la Juve depuis 2017 et un transfert depuis Boca Juniors. Cette saison, il a disputé 19 rencontres de championnat et cinq de Ligue des Champions. Il a totalisé 181 rencontres (3 buts) sous le maillot turinois, remportant trois championnats et deux coupes d'Italie. Il compte 46 présences en équipe nationale, avec qui il a disputé le Mondial 2018. Kulusevski, 21 ans, est prêté pour un an et demi, pour un montant de 10 millions d'euros. En outre, l'accord prévoit une obligation d'achats si des objectifs déterminés sont atteints lors de la saison 2022-2023 tout en laissant la possibilité à Tottenham d'acquérir le joueur si ces objectifs ne sont pas atteints. Dans les deux cas, le montant d'achat est fixé à 35 millions d'euros. Kulusevski était arrivé chez les 'Bianconeri' en 2020 après s'être révélé à Parme, où il avait été prêté par l'Atalanta. Cette saison, il compte 20 présences (un but) en championnat et cinq (un but) en Ligue des Champions. La saison passée, l'ailier avait accumulé 47 présences et 7 buts, dont un en finale de la Coupe d'Italie, que la Juve a remportée. Il a porté 20 fois le maillot de l'équipe nationale suédoise, disputant l'Euro 2020.