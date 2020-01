Depuis octobre, Bernd Storck essaie de piloter le Cercle Bruges vers des eaux plus calmes, dans son style très direct. Il doit surtout améliorer l'équilibre entre jeunes joueurs et éléments chevronnés.

Bernd Storck à propos...

...de son noyau au Cercle : "À mon arrivée, je n'avais qu'un objectif : éviter la relégation. J'ai quand même eu un choc en découvrant l'équipe. Le niveau m'a surpris. J'ai beaucoup de joueurs talentueux, ce que j'ai immédiatement remarqué à l'entraînement, mais ils n'ont pas d'expérience. J'ai été surpris qu'on entame la saison avec autant de jeunes footballeurs. Je comprends qu'on opte pour des jeunes qui ont des perspectives et veulent continuer à progresser mais ce n'est pas évident sans un tronc de footballeurs chevronnés. Sept joueurs étaient déjà là la saison passée. Les autres sont nouveaux. Comme les trois gardiens, par exemple. Ils ne connaissent pas la compétition ou n'ont presque pas joué la saison passée, comme Guillaume Hubert."

...du mercato : "Ici, les jeunes représentent 70% du noyau. Et 70% de mes joueurs ne connaissent pas le championnat de Belgique. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Prenez les Français. Ils sont bons sur le plan technique mais ils s'effraient quand ils remarquent qu'on place l'accent sur le physique. Et ils sont jeunes. Nous devons changer ça pendant la trêve hivernale. Embaucher des footballeurs expérimentés ne sera pas facile mais c'est nécessaire. Sinon, ça va être vraiment très dur. J'insiste: le talent ne manque pas mais il doit pouvoir se développer. Or, ici, les jeunes doivent se montrer chaque semaine. C'est pour ça qu'il nous faut de l'expérience. Nous avons une liste de joueurs qui peuvent nous renforcer."

...de Kylian Hazard : "Kylian Hazard a un énorme potentiel mais il doit apprendre à l'utiliser. C'est difficile. Il a évidemment un grand nom, deux frères qui connaissent le succès et ce n'est pas facile mais il doit écrire sa propre histoire. Si je le nomme capitaine, il doit justifier cette responsabilité. Et utiliser son potentiel. Semaine après semaine, entraînement après entraînement, match après match. Alors seulement, il pourra devenir un grand joueur."

