Steven Defour quitte l'Antwerp, le club et le joueur n'ayant pu trouver d'accord pour un nouveau contrat, a annoncé le Matricule 1 mardi.

Steven Defour, 32 ans, était arrivé à l'Antwerp il y a un an. Il quittait alors Burnley, après trois saisons passées en Premier League.

L'ancien Diable Rouge, formé à Malines, avait transité par Genk (2004-2006) où il s'était révélé, passant ensuite au Standard (2006-2011). Une première expérience à l'étranger l'avait conduit à Porto de 2011 à 2014 avant un retour en Belgique, à Anderlecht (2014-2016). Il avait ensuite rejoint à Burnley 2016.

Defour, qui compte 52 capes en équipe nationale (pour 84 sélections), n'a pas été épargné par les blessures durant sa carrière, et cela a encore été le cas la saison dernière. Il n'a joué que douze matches pour le compte du Great Old.

