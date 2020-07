Auteur de six buts avec le Cercle la saison dernière, Peeters rejoint les Cantons de l'Est.

Après une saison au stade Jan Breydel, Stef Peeters quitte le Cercle Bruges. Le milieu de terrain de 28 ans continuera à jouer en Jupiler Pro League. Il a signé un contrat de trois ans avec le KAS Eupen. Les deux équipes ont annoncé le transfert mardi.

Peeters a joué un rôle important dans le sauvetage sportif du Cercle Bruges la saison dernière. Le milieu de terrain créatif a marqué six buts et donné trois passes décisives en 24 matchs de championnat. Mais après une saison, Peeters déménage dans les Cantons de l'Est, où il est attaché jusqu'au 30 juin 2023. "Nous respectons le souhait de Stef de poursuivre sa carrière à Eupen", a déclaré le président du Cercle, Vincent Goemaere. "Nous sommes très reconnaissants à Stef pour sa contribution à la remontada de la saison dernière et nous lui souhaitons beaucoup de plaisir sportif avec sa nouvelle équipe".

Peeters va rejoindre le camp d'entraînement d'Eupen à Horst aux Pays-Bas, et pourra terminer la préparation avec les Pandas. "Avec Stef Peeters et Senna Miangue, nous avons deux nouveaux joueurs qui vont renforcer notre équipe et nous aider à faire une bonne saison. Je me réjouis de travailler avec Stef et Senna et nous leur souhaitons la bienvenue à la KAS Eupen" a déclaré le directeur sportif de la KAS Jordi Condom.

Le milieu de terrain est le quatrième nouveau venu au Kehrweg, après l'arrière latéral Miangue, l'ailier Amara Baby et le gardien de but Théo Defourny.

Peeters, formé à Genk, a évolué ensuite au Sparta Rotterdam, au MVV Maastricht, Saint-Trond, Caen, Zulte Waregem avant de rallier la Venise du Nord il y a douze mois.

