Le titre du dernier livre de Stéphane Pauwels fait allusion au titre en ouverture du JT fin août 2018, quand l'animateur a été cueilli dans les bâtiments de RTL pour être emmené à la PJ de Mons.

Le début d'un chemin de croix de deux ans. "Il considère ce bouquin comme une thérapie", nous dit l'auteur, Michel Matton. "Il se met tout nu (sa jeunesse plus que compliquée, ses relations féminines,...) et il pourfend le traitement médiatique dont il a fait l'objet." Plusieurs personnalités témoignent, notamment Yves Bigot qui était à la RTBF quand Stéphane Pauwels participait à La Tribune, le député (et ex-présentateur du JT) Michel De Maegd et l'avocat Sven Mary, qui a défendu récemment Stéphane Pauwels.

Sur la couverture arrière du livre, il est question d'une "inlassable opération démolition qui stoppe sa carrière du jour au lendemain, des deux côtés de la frontière belgo-française." Et aussi ceci: "Les dégâts psychologiques causés et la perte de dignité l'incitent même à penser à l'irréparable."

Pierre Danvoye

