Standard, Saint-Trond et Anderlecht menacés par La Gantoise

Il n'est même pas certain, très loin s'en faut, mais pour des raisons extra-sportives, que Lokeren, le dernier de la classe, évoluera en D1B lors du prochain exercice.

En attendant que les décideurs... décident, l'équipe waeslandienne ne devrait pas être en mesure d'empêcher Genk, le leader, de décrocher le titre de champion "régulier" à la Luminus Arena.

Ce lui vaudra d'empocher un ticket pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Mais on se doute bien que malgré les adieux programmés de Pozuelo, l'objectif du club limbourgeois se situe beaucoup plus haut.

Autrement dit il ne lui déplairait pas que Bruges, deuxième à six points avant la division par deux, perde quelques plumes à Eupen.

Même si c'est sans doute beaucoup demander aux dieux du football.

Il faut en effet remonter au 19 janvier pour trouver trace de la dernière victoire (4-1 contre Lokeren) des germanophones.

L'Antwerp, troisième, est tranquille, mais néanmoins obligé de ne pas se laisser surprendre par Charleroi, pour garder, voire conforter, sa place sur le podium.

Derrière, par contre, on tremble, à l'idée de se faire ravir in extremis sa place dans le top-6, toujours à portée de La Gantoise, l'autre finaliste de la Coupe, et théoriquement de Courtrai, même s'il faudrait un miracle.

Anderlecht, sixième, Saint-Trond, cinquième, et le Standard, quatrième, avec respectivement un, deux et trois points d'avance sur Gand, sont en effet dans le viseur des Buffalos, obligés de battre Ostende et son directeur sportif Hugo Broos, désormais entraîneur.

Saint-Trond risque de ne pas "rigoler" à Mouscron, l'équipe la plus en forme depuis noël (19 points sur 21), nullement perturbée par les lourds nuages noirs au-dessus du "Canonnier".

Anderlecht aura lui affaire à Courtrai, qui devra à la fois neutraliser Yannick Bolasie et tromper Thomas Didillon, les deux "mauves" en verve, pour espérer rester dans la course jusqu'au bout.

Enfin le Standard aura l'avantage peut-être trompeur de rendre visite à un Cercle de Bruges certes condamné au playoff 2, et sevré de victoires depuis le 16 décembre (2-1 contre... Anderlecht), mais pas forcément démobilisé.

Croiser le fer avec les Rouches, cela reste en effet un beau challenge, quelles que soient les circonstances.

Mais comme a l'a déjà dit, tout va réellement commencer, quand tout sera fini. Que cela plaise ou non...