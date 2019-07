Le duo Venanzi - Preud'homme est pris d'une grosse fièvre acheteuse depuis quelques semaines. On a gratté dans les bonnes histoires des nouveaux joueurs du Standard.

On est fin juin 2018. Jusqu'ici, le mercato du Standard est calme de chez calme. Deux joueurs seulement ont été recrutés : Samuël Bastien et Senna Miangue. Entre fin juin et fin août, il n'y aura que trois autres arrivées : Maxime Lestienne, Obbi Oulare et Orlando Sà. C'est très vite dit, Michel Preud'homme va faire avec le noyau de Ricardo Sa Pinto.

...