Standard : qu'on leur donne l'envie

Bleu ciel pour Sébastien Pocognoli. Saumon pour Kostas Laifis et Moussa Djenepo. Jaune fluo pour Gojko Cimirot. Bleu roi pour Razvan Marin. Blanc pour Mehdi Carcela. Etc. Y'a pas à dire, quand on commence à s'intéresser à la couleur des pompes des joueurs, on est mal. Ça signifie surtout qu'il ne se passe pas grand-chose sur le terrain.

