Abdoul Fessal Tapsoba est définitivement transféré au Standard. Le club liégeois a annoncé jeudi avoir levé l'option du jeune attaquant burkinabé de 18 ans, prêté par l'ASEC Mimosas depuis septembre dernier.

"Depuis janvier et sa participation au stage hivernal des pros en Espagne, il s'entraînait régulièrement avec l'équipe 1ère en plus de jouer les rencontres en U21", écrit le Standard.

Les Rouches ont aussi proposé un nouveau contrat à Damjan Pavlovic, milieu défensif belgo-serbe de 18 ans qui évoluait en U18/U21. Il avait rejoint l'Académie Robert Louis-Dreyfus en 2008.

Plus tôt dans la journée, le Standard avait offert un premier contrat pro au jeune médian belge Olivier Dumont (18 ans).

