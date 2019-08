Standard: Noë Dussenne sur la touche pour au moins six mois

Le Standard sera privé de Noë Dussenne entre six mois et un an, annonce le club liégeois vendredi. Le défenseur de 27 ans s'est blessé jeudi à l'entraînement. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui va le priver de football entre six et douze mois.

Noë Dussenne était arrivé au Standard cet été en provenance de Mouscron. Passé professionnel en 2009 au RAEC Mons (2009-2014), il a ensuite évolué en prêt à l'AFC Tubize (2012-2013), puis au Cercle de Bruges (2014-2015) et à Mouscron (2015-2016) avant de tenter l'aventure au FC Crotone, en Italie, en 2016. Après avoir joué 9 rencontres en Serie A lors de la saison 2016-2017, il est revenu en Belgique, sous la forme d'un prêt à La Gantoise. Il a ensuite fait son retour à Mouscron la saison dernière, participant à 28 matches toutes compétitions confondues. Il a également joué, en intégralité, les deux premiers matches des Hurlus cette saison, avant son transfert au Standard.