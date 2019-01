Standard : le plan MPH

À vrai dire, on ne s'attendait pas vraiment à autre chose. Autrement dit, à de l'engagement, beaucoup d'ambiance, de l'animosité, et surtout pas mal de provocations lors du sommet du week-end dernier entre l'Antwerp et le Standard. Les visités avaient d'ailleurs tenu à allumer la mèche dès le matin même du match à travers une interview plutôt surréaliste de Lucien D'Onofrio, parue dans les journaux du groupe Sud Presse.

...