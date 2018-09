Standard : la route du jeu

La huitième journée de championnat se termine par un sprint de Ricardo Sa Pinto. Nous sommes le 24 septembre 2017, et le coach portugais va rejoindre Paul-José Mpoku, en train de fêter son but libérateur face à Lokeren au pied de la T4 de Sclessin. Les Liégeois sortent la tête de l'eau après une longue série de cinq matches sans victoire. Et tant pis si, une semaine plus tard, ils sont battus en toute fin de match au stade Constant Vanden Stock. L'orage est passé.

