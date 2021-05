Jean-François Gillet, l'actuel troisième gardien du Standard, prendra bel et bien sa retraite à la fin de la saison et deviendra entraîneur des gardiens dans le staff de Mbaye Leye la saison prochaine, a confirmé mardi le club liégeois. Il succède à Jan Van Steenberghe à ce poste chez les 'Rouches'.

Gillet, 41 ans, avait signé un dernier contrat l'été dernier avant de rangr définitivement ses gants et ses crampons à la fin de la saison. Dimanche à Malines, il a disputé son premier match de la saison en remplaçant Arnaud Bodart, blessé à la tête durant la rencontre.

"Il mettra sa grande expérience au service de notre équipe première afin de continuer à faire progresser nos gardiens pros et également accompagner le passage de nos meilleurs jeunes vers l'élite", a précisé le Standard dans son communiqué.

"Mbaye Leye m'a fait une proposition et j'ai pris cela comme une marque de confiance et j'ai tout de suite accepté", a réagi Gillet. "Cela fait maintenant un an que j'entraîne les gardiens à l'académie. J'avais aussi repris les pros pendant un moment à cause du coronavirus et cela s'était bien passé. Je vais continuer sur la même voie."

Le Liégeois avait été formé au Standard avant d'y entamer son parcours professionnel comme substitut de Vedran Runje lors de la saison 1998-1999. Il avait ensuite poursuivi sa carrière avec succès en Italie, à Monza, Bari, Trévise, Bologne au Torino et à Catane. L'ancien Diable Rouge (59 sélections, 9 caps) était revenu en Belgique en 2015, à Malines, avant de revenir à Liège en 2016.

