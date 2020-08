Deux rencontres, notamment, sont à épingler pour le compte de la 3e journée du championnat de Belgique. La Gantoise, qui a remercié jeudi son entraîneur, Jess Thorup, remplacé par Laszlo Bölöni, se déplace à l'Antwerp samedi alors que le Standard accueille Genk dimanche. Dimanche, à suivre aussi, Vincent Kompany qui entamera sa nouvelle carrière d'entraîneur avec Anderlecht.

Cette 3e journée de Jupiler Pro League débutera vendredi (19h00) par un duel entre Courtrai et Eupen. Samedi (20h45) tous les yeux seront tournés vers le Bosuil où les Buffalos, qui ont présenté jeudi leur nouvel entraîneur, Laszlo Bölöni, tenteront d'accrocher une première victoire cette saison à l'Antwerp. Laszlo Bölöni pourrait déjà être sur le banc samedi, lui qui n'avait pas été prolongé précisément à l'Antwerp ayant préféré travailler avec Ivan Leko.

L'autre rencontre à suivre se déroule dimanche (13h00) entre le Standard et Genk. Les Liégeois semblent bien partis sous la houlette de leur nouvel entraîneur, le Français Philippe Montanier. Les Rouches, victorieux des deux premières journées, reçoivent Genk, toujours invaincu lui (une victoire, un match nul).

A suivre aussi Anderlecht après son renversement de trône. Les Mauves, où Vincent Kompany a remplacé Franky Vercauteren cette semaine, reçoivent Mouscron dimanche (18h15).

Les autres rencontres sont programmées samedi entre Zulte Waregem et Waasland-Beveren (16h15), Malines et le Cercle de Bruges (18h30), OH Louvain et Charleroi (18h30), et dimanche (16h00) entre le Club de Bruges, le champion sortant, et le Beerschot, néo-promu en tête du classement,

Enfin, Saint-Trond/Ostende, lanterne rouge, clôturera cette troisième journée lundi (20h45).

