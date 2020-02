Standard - Club de Bruges prévu mercredi, Anwterp - Genk jeudi

Le choc de la 25e journée du championnat entre le Standard de Liège et le Club de Bruges, initialement prévu dimanche mais remis à cause du passage de la tempête Ciara, a été programmé mercredi à 20h30. La Pro League l'a annoncé samedi après-midi. Waasland-Beveren - Courtrai et le match de D1B entre Westerlo - Lokeren se tiendront simultanément. La rencontre entre l'Antwerp et Genk est prévu jeudi sur le coup de 20h30.

L'Institut royal météorologique a émis samedi une alerte orange pour le vent pour la journée de dimanche, avec un risque de dégâts élevé sur tout le pays. Elle débutera à 10h00 pour prendre fin lundi matin à 11h00. La force du vent augmentera rapidement dimanche et l'IRM prévoit déjà dans l'après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits. L'Union belge de football a donc décidé, en concertation avec l'IRM, de reporter l'ensemble des matches.