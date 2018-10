Standard : au rayon bricolage

Crise. Ce mot est balancé à tort et à travers quand ça va moins bien alors que quelques semaines plus tard, ces mêmes observateurs sont capables de s'extasier sur une performance lambda. Le monde du foot n'est pas près de changer ses mauvaises habitudes. Le Standard l'a encore constaté. Avant le déplacement victorieux de dimanche à Ostende, la situation était évidemment morose. L'humiliation subie en Coupe après le double échec à Séville et Anderlecht obligeait Michel Preud'homme et son groupe à une première véritable remise en question. Car du côté des supporters, et malgré l'auréole qui trône au-dessus de la tête de MPH depuis le sacre de 2008, on commençait sérieusement à la trouver saumâtre : 3 succès en 13 matches (toutes compétitions confondues) depuis le début de saison, le contraste est saisissant avec les play-offs 1 de l'an dernier où le Standard survolait, d'un point de vue comptable, la concurrence.

