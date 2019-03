Standard-Antwerp en ouverture des playoffs 1

Samedi, Genk recevra Anderlecht et, dimanche, le Club Bruges jouera face à La Gantoise. Lors de la deuxième journée, les trois affiches seront Antwerp/Genk, La Gantoise/Standard et Anderlecht/Club de Bruges.

Les playoffs de Jupiler Pro League réunissent Genk (32 points), le Club Bruges (28), le Standard (27), Anderlecht (26), La Gantoise (25) et l'Antwerp (25) et débutent le week-end des 29, 30 et 31 mars après la trêve internationale.

Tous les matches de la 10e et dernière journée seront joués le dimanche 19 mai à 18h00. Le Club de Bruges sera opposé à l'Antwerp, La Gantoise accueillera Anderlecht et Genk défiera le Standard.

Pierre François, le directeur général de la Pro League, a confirmé aussi que la technologie video de la ligne des hors-jeu, fournie en partenariat avec l'entrerprise Deltacast, sera d'application pour ces playoffs 1.