Standard-Anderlecht : quel verdict ?

La chambre d'appel de la commission des litiges de l'Union belge de football (URBSFA) va se pencher jeudi, pour la première fois, sur le match Standard - Anderlecht. Le 'Classique' du 12 avril a été interrompu dès la 33e minute à cause des troubles causés par les supporters du club bruxellois, qui avaient jeté des bombes fumigènes et de feux de Bengale. La procédure est divisée en deux parties: la sportive et la disciplinaire. Le RSCA risque 5.000 euros d'amende, un match à huis clos et un score de forfait.

© belga