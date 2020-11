Le championnat de Belgique reprend ses droits ce week-end après deux semaines d'interruption dues à la trêve internationale. La 13e journée de Jupiler Pro League débutera samedi par Standard - Eupen et se terminera lundi par OHL - Saint-Trond.

Le Standard recevra Eupen samedi (16h15) avec l'espoir de renouer avec la victoire, un mot rarement entendu en bord de Meuse cet automne. Les Rouches, qui seront privés de Mehdi Carcela, testé positif au coronavirus jeudi, n'ont en effet gagné qu'un de leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, le 1er novembre contre Ostende. Largué en Europa League avec un 0/9, le Standard, qui était allé prendre un point à l'Antwerp avant la trêve internationale, reste par contre dans la course en championnat, à une longueur du duo de tête formé par le FC Bruges et Charleroi.

Le FC Bruges recevra Courtrai dans le dernier match programmé samedi (20h45). Les Blauw en zwart se sont installés à la 1e place après leur succès à Ostende le 8 novembre, conjugué au partage de Charleroi à Malines. Les hommes de Philippe Clement tenteront de poursuivre sur leur lancée face aux Kerels, 9e avec 16 unités.

Deux matchs sont en outre programmés à 18h30 samedi: Ostende - Antwerp et Waasland-Beveren - CS Bruges.

Le premier match au programme de dimanche aura une forte coloration mauve puisque le Beerschot recevra Anderlecht sur le coup de 13h30. Révélation de la saison, le club anversois, 3e avec 22 points, détient la meilleure attaque du championnat avec 33 buts, mais aussi la pire défense avec 30 goals encaissés. Anderlecht, 7e avec 21 points, avait de son côté enchaîné deux succès à Courtrai et contre l'Antwerp, mais avaient renoué avec leur mauvaise habitude de se faire rejoindre en fin de rencontre lors de la 12e journée à Gand (1-1). La Gantoise qui se rendra à Charleroi dimanche à 18h15. Les Zèbres ont vu les Brugeois les rejoindre après leur partage à Malines mais pourront rester devant en cas de succès contre des Buffalos convalescents, qui occupent la 12e place avec 13 points.

En soirée (20h45), Genk, 4e avec 22 points, recevra Mouscron, lanterne rouge avec 3 points. Ce sera le premier match officiel des Limbourgeois sous les ordres de leur nouvel entraîneur John van den Brom, qui a remplacé Jess Thorup au début du mois. Ce sera aussi le premier match de championnat de Mouscron sous les ordres de Jorge Simao, qui a succédé à Fernando Da Cruz le 20 octobre. Fortement touché par le coronavirus, l'Excel a été contraint de remettre trois rencontres et n'a plus joué depuis le 18 octobre.

Enfin, OHL, 8e avec 18 points, recevra Saint-Trond (16e, 9 pts) lundi soir (20h45) en clôture de cette 13e journée.

